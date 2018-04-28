Сын главы Александрова сядет на 10 лет

Фото с ресурса gazetanga.ru Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего Ильи Романова — младшего сына мэра города Александрова Михаила Романова

Долгие годы отпрыск главы, обвиняемый в бандитизме и разбойном нападении, находился в федеральном розыске, скрываясь от следствия в Санкт-Петербурге , где у отца имеется солидный бизнес.

Свои преступления Романов-младший совершал в составе целой банды (устойчивой вооруженной группы — как охарактеризовали ее следователи), которая была сколочена еще 10 лет назад. На протяжении двух лет, в 2008-2009 годах, бандиты в масках и с оружием (травматические пистолеты, точные копии «Макарова» и обрезы ружей) врывались в организации, расположенные на территории Александровского и Кольчугинского районов и опустошали кассы, а также отбирали имущество продавцов и клиентов. К «точкам» бандиты подкатывали на ворованных автомобилях — прямо как в известных криминальных фильмах!

Илья Романов участвовал в 4-х таких грабежей из 8-ми, совершенных бандой, а именно в нападении на помещение весовой ООО «Лекс» (металлобаза), караульное помещение автостоянки ООО «Изумруд», АГЗС в д. Старая, Кольчугинское отделение Сбербанка России в п. Металлист.

Действовали преступники по одному простому сценарию: кто-то из них оставался дежурить в машине у входа, остальные врывались в помещения, наставляли на жертв травматический пистолет, похожий на пистолет Макарова и обрез и требовали передачи денег и имущества (мобильных телефонов, ювелирных украшений и т. д.).

К слову, пожива была не так уж и богатой. Максимальный ущерб своими действиями участники вышеупомянутых четырех нападений причинили собственнику АГСЗ — ООО «Стромстрой». У собственника автогазозаправочной станции ими было похищено 52 тыс. 75 рублей.

Организатор и лидер банды Е. был осужден приговором Владимирского областного суда от 06 ноября 2012 года, оставшиеся четверо членов банды — приговором Владимирского областного суда от 17 июня 2015 года.

Ускользнуть от правосудия удалось только сыну высокопоставленного депутаты Романова, однако спустя годы он был задержан правоохранителями в города на Неве.

На суде Илья Романов отрицал свою вину, однако представители фемиды признали его виновным в совершении четырех. Вместе с тем суд учел смягчающие обстоятельства (двое малолетних детей на иждивении) и приговорил Романова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Впрочем, детки бандита вряд ли будут бедствовать, ведь его отец — мэр города Александрова Михаил Романов — только за прошлый год задекларировал доход в 65 миллионов рублей, которые принес ему бизнес (глава Александрова занимает свой пост на неосвобожденной основе).

Покинет ли бизнесмен-политик кресло мэра и одновременно председателя городского совета народных депутатов? Об этом будет известно на ближайшем заседании совета. Конечно, отец за сына в нашей стране не отвечает (если ему исполнилось 18 лет), однако в свете грядущих выборов губернатора и депутатов ЗС темная история с сыном-бандитом, конечно, не добавит рейтинга партии власти.