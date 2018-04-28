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В Адыгее чиновницу обвиняют в присвоении более 430 тысяч рублей предприятия
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В Адыгее чиновницу обвиняют в присвоении более 430 тысяч рублей предприятия 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.
«С ноября 2015 года по январь 2018 года 51-летняя местная жительница, являясь начальником государственного унитарного предприятия, присвоила более 430 тысяч рублей предприятия», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимой наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с испытательным сроком в 1 год с установлением определенных обязанностей.
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