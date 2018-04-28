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Land Cruiser стоимостью 5 млн руб. похитили на северо-востоке Москвы
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Land Cruiser стоимостью 5 млн руб. похитили на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Алексеевском районе столицы украли внедорожник за 5 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Утром 27 апреля в службу «02» с заявлением о краже машины обратился мужчина 1965 г. рождения, работающий водителем в организации. «Сотрудники полиции установили, что на ул. Ярославская неизвестный похитил автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий данной фирме. Материальный ущерб составил около 5 млн руб.», — сказали в ведомстве.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенного внедорожника.
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