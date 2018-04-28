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В Волгограде преподаватель вуза попался на взятке от 17 студентов
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В Волгограде преподаватель вуза попался на взятке от 17 студентов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Полицейские возбудили уголовное дело в отношении доцента кафедры «Философии, политологии и права» одного из волгоградских вузов. Преподаватель получил от 17 студентов в общей сложности 34 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас доцент задержан. Правоохранители решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном он отрицает.
Как выяснилось, в ходе весенней сессии студентка третьего курса заочного отделения, являющаяся старостой двух групп, узнала, что экзамен по философии, запланированный на 26 апреля, можно сдать за взятку в 2 000 рублей. Накануне девушка сообщила об этом однокурсникам и собрала с них деньги. В день экзамена староста передала взятку педагогу вместе со взяткой зачетки и ведомость для отметок, сдаваемую в деканат. После того, как доцент взял деньги и поставил оценки в документы, его задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД вместе с коллегами из УФСБ.
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