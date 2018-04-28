В Волгограде преподаватель вуза попался на взятке от 17 студентов

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении доцента кафедры «Философии, политологии и права» одного из волгоградских вузов. Преподаватель получил от 17 студентов в общей сложности 34 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, сейчас доцент задержан. Правоохранители решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину в содеянном он отрицает.