Жителя Чуны осудили за насилие над 4-летним ребенком 

В поселке Чуна Иркутской области суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, обвиненному в сексуальном насилии над ребенком, которому в этот момент было всего 4 года. Об этом сообщает Следком.
Все произошло в сентябре 2017 года. Мужчина, находясь в гостях у своих знакомых, воспользовался беззащитностью ребенка и совершил насильственные действия. С поличным он был пойман на месте отчимом ребенка, который не знал, что происходит в комнате и вошел случайно.
Во время расследования дела, был проведен ряд судебных экспертиз и мужчина был признан вменяемым и психически здоровым. Наказание он получил по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.