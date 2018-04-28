Жителя Чуны осудили за насилие над 4-летним ребенком

В поселке Чуна Иркутской области суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, обвиненному в сексуальном насилии над ребенком, которому в этот момент было всего 4 года. Об этом сообщает Следком.

Все произошло в сентябре 2017 года. Мужчина, находясь в гостях у своих знакомых, воспользовался беззащитностью ребенка и совершил насильственные действия. С поличным он был пойман на месте отчимом ребенка, который не знал, что происходит в комнате и вошел случайно.