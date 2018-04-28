В Мурманске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, присвоения и легализации денежных средств в особо крупном размере

Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по фактам присвоения, мошенничества и легализации в особо крупном размере. Обвинение предъявлено бывшему директору общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, 44-летний обвиняемый в течение шести лет занимал должность директора фирмы, не являясь ее учредителем или собственником. В течение этого времени он обналичил через банкоматы свыше 3,5 миллионов рублей, принадлежащих организации. Совершил это с помощью банковской карты, которую получил, используя служебное положение.

В силу занимаемой должности ему стала доступна информация о решении арбитражного суда в пользу возглавляемой фирмы. Тогда злоумышленник передал судебным приставам для перечисления денежных средств недостоверную информацию. Он указал номер расчетного счета другой организации, ранее зарегистрированной на свое имя. Ее название умышленно было оформлено аналогичным предприятию, выигравшему арбитраж. В результате на счет принадлежащей лично обвиняемому фирмы были перечислены свыше 21 миллиона рублей.

Позже обвиняемый перевел часть данной суммы на счета двух других предприятий, единственным учредителем и фактическим руководителем которых также являлся сам. Следствием доказан факт легализации таким способом более 14,6 миллионов рублей.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, совершенных с использованием служебного положения в особо крупном размере, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя на имущество злоумышленника наложен арест.