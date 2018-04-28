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В Каневском районе во время застолья распылили газ и убили человека
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В Каневском районе во время застолья распылили газ и убили человека 

АиФ — Юг 22 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
По данным следствия, вечером 17 апреля 2018 года на улице Айвазовского станицы Каневской компания распивала спиртные напитки. Между хозяином дома и одним из знакомых произошла ссора по причине того, что гость стал распылять газовый баллончик. Словесная перепалка переросла в драку во дворе дома. В ходе конфликта 36-летний хозяин дома нанес один удар в грудь кухонным ножом 52-летнему мужчине и вернулся в помещение. Пострадавший скончался на месте от массивной кровопотери. Гости вызвали скорую помощь и полицию.
Обвиняемый находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
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