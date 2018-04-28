В Каневском районе 36-летний мужчина во время драки убил своего гостя

Краснодар . 28 апр. — Новая Кубань. В отношении 36-летнего жителя станицы Каневской возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

По данным следствия, в день преступления в гостях у подозреваемого находились несколько человек, компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент 52-летний мужчина начал распылять газовый баллончик, из-за чего между ним и хозяином дома завязался конфликт. В ходе ссоры словесная перепалка перешла в драку, оппоненты вышли во двор. Там 36-летний мужчина нанес удар кухонным ножом в область грудной клетки гостя. Оставив потерпевшего, подозреваемый вернулся в помещение. От сильной кровопотери 52-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемый находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.