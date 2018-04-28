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У жителя Мариуполя изъяли гранатометы и взрывчатку
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

У жителя Мариуполя изъяли гранатометы и взрывчатку 

РИА Новости 17 минут назад
КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Гранатометы, пластид, ящик гранат и несколько тысяч патронов изъяли полицейские у жителя Мариуполя, сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области Украины.
"По решению суда, полицейские провели обыск в квартире гражданина, а также в гараже. Правоохранители изъяли два гранатомета, 29 гранат и запалы к ним, более 2 тысяч патронов, а также пластид", — говорится в сообщении пресс-службы.
Владелец помещения заявил, что все обнаруженные предметы оставили на хранение знакомые.
Полиция возбудила дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.
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