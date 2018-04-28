У жителя Мариуполя изъяли гранатометы и взрывчатку

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости . Гранатометы, пластид, ящик гранат и несколько тысяч патронов изъяли полицейские у жителя Мариуполя , сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Донецкой области Украины

"По решению суда, полицейские провели обыск в квартире гражданина, а также в гараже. Правоохранители изъяли два гранатомета, 29 гранат и запалы к ним, более 2 тысяч патронов, а также пластид", — говорится в сообщении пресс-службы.

Владелец помещения заявил, что все обнаруженные предметы оставили на хранение знакомые.

Полиция возбудила дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.