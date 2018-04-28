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В Твери полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков
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В Твери полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Тверская неделя
В ходе реализации оперативных материалов сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери совместно с патрулем вневедомственной охраны Росгвардии на одной из улиц в Пролетарском районе задержали мужчину 1992 года рождения по подозрению в хранении наркотических средств.
При личном досмотре у молодого человека обнаружено и изъято 15 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом. Исследованием экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком «соль» общей массой 4,96 грамма, что является крупным размером.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Фигурант водворен в изолятор временного содержания. Полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.
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