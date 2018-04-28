Гражданин Армении отправится за решетку на 8 лет за сбыт наркотиков 

Областной суд оставил без изменений обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Армения, осужденного за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали в прокуратуре Псковской области преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В конце 2016 года мужчина, находясь около кафе «Лион» в городе Великие Луки, незаконно продал лицу, действующему в интересах правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», наркотическое средство — амфетамин общей массой 1,9 грамма за 2 000 рублей, что является крупным размером.
Обвиняемый не согласился с решением суда первой инстанции и подал кассационную жалобу. Однако областной суд согласился с доводами позиции обвинения и оставил предыдущий приговор в силе.