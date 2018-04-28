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Апелляция не спасла: за «пьяное убийство» знакомого новодвинец отсидит 10 лет колонии
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Апелляция не спасла: за «пьяное убийство» знакомого новодвинец отсидит 10 лет колонии 

29.ru 19 минут назад
Фото: 29.ru
Архангельский областной суд рассмотрел апелляцию новодвинца Антона Ерёменко, которому ранее суд дал 10 лет и 10 месяцев строгого режима за убийство знакомого во время пьяной ссоры у одного из баров Новодвинска. Приговор оставлен без изменения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— Ночью 3 августа в Новодвинске находившийся в состоянии алкогольного опьянения Еременко около одного из баров во время ссоры нанес своему знакомому ножом три удара в грудную клетку. Мужчина скончался на месте, — напомнили в ведомстве.
26-летнего новодвинца также судили за незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и незаконное изготовление холодного оружия. Еще в конце 2016 года он приобрел с рук сигнальный пистолет, который хранил в своем автомобиле, а сам изготовил кастет. Оба оружия были изъяты у него во время следствия.
В своей апелляции Ерёменко заявлял о непричастности к убийству. Но она была отклонена.
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