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В Зеленодольске на заводе рабочего затянуло в машину и разрубило ножами
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В Зеленодольске на заводе рабочего затянуло в машину и разрубило ножами 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Рабочий погиб, попав в рубительную машину, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Трагедия произошла днем 26 апреля на Зеленодольском фанерном заводе. По версии следствия, 41-летний машинист в ходе работы увидел затор на шнековом транспортере. Не остановив оборудование, машинист поднялся на транспортер и стал удалять затор. В этот момент его затянуло в агрегат и разрубило ножами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи полагают, что трагедия произошла по вине работников завода, которые допустили машиниста к работе на неисправном оборудовании, на котором отсутствовали блокировочные устройства.
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