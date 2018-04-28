В Зеленодольске на заводе рабочего затянуло в машину и разрубило ножами

Трагедия произошла днем 26 апреля на Зеленодольском фанерном заводе. По версии следствия, 41-летний машинист в ходе работы увидел затор на шнековом транспортере. Не остановив оборудование, машинист поднялся на транспортер и стал удалять затор. В этот момент его затянуло в агрегат и разрубило ножами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи полагают, что трагедия произошла по вине работников завода, которые допустили машиниста к работе на неисправном оборудовании, на котором отсутствовали блокировочные устройства.