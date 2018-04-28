Директор рязанского предприятия скрыл налоги на 5,7 млн рублей

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из рязанских организаций, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, чтобы уйти от уплаты НДС директор организации, занимающейся перевозкой грузов и находящейся на общей системе налогообложения, со второго квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года оформил с рядом предприятий фиктивные сделки об оказании транспортных услуг. Кроме того, подозреваемый дал указание внести в книгу покупок, а также налоговые декларации по НДС ложные сведения о налоговых вычетах по сделкам. В результате совершенных действий руководитель предприятия не уплатил НДС в крупном размере на сумму более 5,7 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.