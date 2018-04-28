Активный участник преступной группы «черных риэлторов» приговорен к 20 годам лишения свободы

Собранные следователями Третьего отдела по расследованию особо важных

Федерации по Иркутской области доказательства признаны судом

достаточными для вынесения обвинительного приговора активному участнику

преступной группы, так называемых, «черных риелторов», которая

занималась неправомерным завладением квартир, денежных средств,

полученных в результате продажи квартир потерпевших. 50-летний мужчина

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст.

111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное

организованной группой), четыре эпизода п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой из корыстных

побуждений), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное

организованной группой), п. п. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, сопряженное с похищением человека, совершенное

организованно группой из корыстных побуждений).

В одно производство по данному уголовному делу были соединены

уголовные дела, возбужденные более 10 лет назад по фактам безвестного

исчезновения граждан, убийств. Все преступления были связаны с совершением мошеннических действий в отношении социально незащищенных

граждан, в собственности и пользовании которых имелись квартиры.

Преступная группа действовала длительное время, обладала обширными

связями в органах местного самоуправления, в преступную группу входило

более 10 лиц.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с тем, что тщательно организованные преступления совершались обвиняемыми в течение длительного времени (с 2002 по 2007 годы). Роли соучастников

преступлений были заранее распределены. До настоящего времени

преступления оставались нераскрытыми, поскольку злоумышленники

предпринимали исчерпывающие меры для сокрытия следов преступлений, как материального, так и интеллектуального характера, активно использовали

средства конспирации и противодействия расследованию. Для установления

истины по уголовному делу требовалось провести большое количество

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, различных

экспертиз с целью установления всех обстоятельств.

Раскрыть преступления удалось благодаря построенной в Следственном

управлении работе, направленной на выявление преступлений прошлых лет,

тщательному изучению и анализу уголовных дел, производство по которым

было приостановлено. Кроме того, раскрытие и расследование данных

преступлений стало возможным, благодаря объединению усилий, обеспечению

единства действий, взаимопомощи с оперативными сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области, МУ МВД России «Иркутское» и ГУФСИН

России по Иркутской области, а также в ходе реализации результатов

оперативно-розыскной деятельности, предоставленных оперативниками ГУ МВД во взаимодействии с другими службами.

Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы «черных риэлторов» продолжаются.

Иркутский областной суд признал мужчину виновным в совершении

преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.