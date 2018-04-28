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Мужчина убил приятеля из‐за газового баллончика в Краснодарском крае
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Мужчина убил приятеля из‐за газового баллончика в Краснодарском крае 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Кубанские Новости
Драка между знакомыми переросла убийство. Мужчина убил приятеля, который распылил газовый баллончик. Инцидент произошел на улице Айвазовского станицы Каневской. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.
17 апреля в гостях у  36-летнего
преступника гостили несколько человек. Они выпивали.
Один из них решил распылить газовый баллончик. Хозяину дома это не понравилось, в результате чего произошла ссора, а затем и драка. Преступник схватил нож и ударил противника в грудь.
Из-за  большой кровопотери
52-летний
пострадавший скончался на месте. Свидетели вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители арестовали убийцу.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее судимый мужчина убил знакомого в Сыктывкаре. Он совершил преступление в пьяном состоянии.
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