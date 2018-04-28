Ещё
На улице Голубинской задержали женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

На улице Голубинской задержали женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств 

Ясенево 35 минут назад
Фото: Ясенево
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летняюю москвичку, подозреваемую в хранении наркотических средств. При обыске в квартире на Голубинской улице, где проживает задержанная, оперативники обнаружили и изъяли свёрток с веществом, которое согласно проведённому исследованию было признано наркотическим средством — героином, общей массой 150 граммов.
Следственным отделением ОМВД России по району Ясенево по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ясенево: последние новости
В Ясеневе задержали предполагаемого убийцу кота Московские школьники вновь отдохнут по программе «Московская смена» Гидрометцентр объявил 10 апреля самым теплым днем месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост715
Трамп и Меркель «проехались» по России64
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО69
Россию назвали страной второго сорта212
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение