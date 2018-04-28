На улице Голубинской задержали женщину, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮЗАО задержали женщину по подозрению в хранении наркотиков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 40-летняюю москвичку, подозреваемую в хранении наркотических средств. При обыске в квартире на Голубинской улице, где проживает задержанная, оперативники обнаружили и изъяли свёрток с веществом, которое согласно проведённому исследованию было признано наркотическим средством — героином, общей массой 150 граммов.