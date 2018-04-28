Тюменец прописывал мигрантов в непригодном для проживания доме

В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области выявлен факт нарушения российского законодательства в сфере регистрации мигрантов. Так, установлено, что 33-летний житель областного центра за денежное вознаграждение ставил на учет иностранных граждан. В ходе работы сотрудники полиции выяснили, что дом, в котором прописывал тюменец нелегалов, не пригоден к проживанию из-за аварийного состояния. С января и по апрель 2018 года мужчина подал более 50 уведомлений о пребывании мигрантов в доме.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.