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Автомобиль стоимостью около 7 млн рублей угнали на западе Москвы
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Трамп и Меркель "проехались" по России

Автомобиль стоимостью около 7 млн рублей угнали на западе Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Автомобиль Lexus LX-570 стоимостью почти 7 миллионов рублей украли на Мичуринском проспекте на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Двадцать седьмого апреля в 04:22 на службу «02» поступило сообщение о краже автомашины по адресу: Мичуринский проспект, дом 80. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 07:00 19 апреля до 04:00 27 апреля по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей заявителю автомашины Lexus LX-570. Материальный ущерб составил около 6,85 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража), добавил он.
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