В Иркутске полицейские раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное несколько месяцев назад

Сотрудники уголовного розыска отдела

четырех мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения.

Злоумышленники похитили у иркутянина более 2,5 миллионов рублей.

Преступление было совершено 2 августа

2017 года в дневное время на улице Лыткина областного центра. На место

происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Было установлено, что неизвестные, используя газовый баллончик, похитили

у 43–летнего местного жителя денежные средства. После чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения первоначальных

оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что они передвигались на автомобиле Тойота Гранвия (Гранд Хайс). Впоследствии было установлено

местонахождение транспортного средства, государственные регистрационные

знаки которого оказались подложные. В связи с чем, автомашина была

изъята и помещена на арест-площадку.

В результате следственно-оперативных

действий полицейские вышли на след собственника иномарки и установили

его причастность к совершению разбойного нападения, впоследствии также

были задержаны и остальные соучастники преступления. Ими оказались

местные жители в возрасте от 25 до 33 лет.

Известно, что задержанные нигде не работают и двое из них ранее уже привлекались к уголовной

ответственности. В отношении подозреваемых, которые дали признательные

показания, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент полицейскими проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

По данному факту следственными органами

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

«б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации

«Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Граждан,

располагающими сведениями о криминальной деятельности указанных лиц,

просим обращаться по телефону дежурной части: 8 (3952) 216805, 112,02.