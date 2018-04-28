В Иркутске полицейские раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное несколько месяцев назад 

Сотрудники уголовного розыска отдела
полиции №7 Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» задержали
четырех мужчин по подозрению в совершении разбойного нападения.
Злоумышленники похитили у иркутянина более 2,5 миллионов рублей.
Преступление было совершено 2 августа
2017 года в дневное время на улице Лыткина областного центра. На место
происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Было установлено, что неизвестные, используя газовый баллончик, похитили
у 43–летнего местного жителя денежные средства. После чего скрылись в неизвестном направлении.
В ходе проведения первоначальных
оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что они передвигались на автомобиле Тойота Гранвия (Гранд Хайс). Впоследствии было установлено
местонахождение транспортного средства, государственные регистрационные
знаки которого оказались подложные. В связи с чем, автомашина была
изъята и помещена на арест-площадку.
В результате следственно-оперативных
действий полицейские вышли на след собственника иномарки и установили
его причастность к совершению разбойного нападения, впоследствии также
были задержаны и остальные соучастники преступления. Ими оказались
местные жители в возрасте от 25 до 33 лет.
Известно, что задержанные нигде не работают и двое из них ранее уже привлекались к уголовной
ответственности. В отношении подозреваемых, которые дали признательные
показания, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент полицейскими проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.
По данному факту следственными органами
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
«б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к другим преступлениям. Граждан,
располагающими сведениями о криминальной деятельности указанных лиц,
просим обращаться по телефону дежурной части: 8 (3952) 216805, 112,02.