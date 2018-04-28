Мошенник заставил столичную пенсионерку перевести ему 1,2 млн рублей

"В минувшую пятницу столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту обращения к ним 80-летней жительницы Красносельского района Москвы. Женщина сообщила, что еще 13 января ей позвонил неизвестный и под видом председателя пенсионного фонда сообщил, что только в этот день она может получить единовременную выплату от ПФР, за которой она ранее не обращалась", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, женщина сразу же пошла в отделение банка. Там под диктовку звонившего, объяснявшего якобы как получить выплату, осуществила 16 транзакций по переводу 75 тыс. рублей на его счет.

"В результате с банковской карты женщины были списаны 1,2 млн рублей. После окончания переводов связь со звонившим прервалась, впоследствии его номер был недоступен", — отметил представитель столичной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, добавил собеседник агентства.