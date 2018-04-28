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Мошенник заставил столичную пенсионерку перевести ему 1,2 млн рублей
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Мошенник заставил столичную пенсионерку перевести ему 1,2 млн рублей 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Мошенник, выдававший себя за председателя пенсионного фонда, по телефону заставил пенсионерку пойти в банк и перевести ему 1,2 млн рублей, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В минувшую пятницу столичные полицейские возбудили уголовное дело по факту обращения к ним 80-летней жительницы Красносельского района Москвы. Женщина сообщила, что еще 13 января ей позвонил неизвестный и под видом председателя пенсионного фонда сообщил, что только в этот день она может получить единовременную выплату от ПФР, за которой она ранее не обращалась", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, женщина сразу же пошла в отделение банка. Там под диктовку звонившего, объяснявшего якобы как получить выплату, осуществила 16 транзакций по переводу 75 тыс. рублей на его счет.
"В результате с банковской карты женщины были списаны 1,2 млн рублей. После окончания переводов связь со звонившим прервалась, впоследствии его номер был недоступен", — отметил представитель столичной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ, добавил собеседник агентства.
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