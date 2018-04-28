Оренбуржец похитил машину с помощью эвакуатора

Накануне житель областного центра обратился в полицию с заявлением о краже машины. Со слов потерпевшего было установлено, что его автомобиль «Богдан» был сломан и долгое время стоял во дворе дома.

В управлении МВД сообщили, что в ходе розыска удалось задержать 41-летнего подозреваемого, который рассказал, что собирался разобрать машину на запчасти и продать их. Около двух месяцев он изучал ситуацию и понял, что машина долго находится без присмотра. Тогда он вызвал эвакуатор и перевез транспортное средство в гараж.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье «Кража».