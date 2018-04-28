Ещё
Оренбуржец похитил машину с помощью эвакуатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Оренбуржец похитил машину с помощью эвакуатора 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне житель областного центра обратился в полицию с заявлением о краже машины. Со слов потерпевшего было установлено, что его автомобиль «Богдан» был сломан и долгое время стоял во дворе дома.
В управлении МВД сообщили, что в ходе розыска удалось задержать 41-летнего подозреваемого, который рассказал, что собирался разобрать машину на запчасти и продать их. Около двух месяцев он изучал ситуацию и понял, что машина долго находится без присмотра. Тогда он вызвал эвакуатор и перевез транспортное средство в гараж.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело статье «Кража».
ProOren: последние новости
Полиция задержала напавшего на пенсионера в Оренбурге Депутату Алексею Зеленцову приостановили членство в «Единой России» Покусавший полицейского оренбуржец может сесть в тюрьму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост708
Трамп и Меркель «проехались» по России62
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО66
Россию назвали страной второго сорта178
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение