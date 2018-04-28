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В Слободском свидетель, давший заведомо ложные показания в суде, осуждён к обязательным работам
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В Слободском свидетель, давший заведомо ложные показания в суде, осуждён к обязательным работам 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Слободской районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении 28 — летнего мужчины.
Он признан виновным и осуждён по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля).
В судебном заседании установлено, что мужчина при допросе в качестве свидетеля, желая облегчить учесть своего друга, привлекаемого к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, исказил показания об обстоятельствах дела и фактических действиях приятеля, привел фактически ложные сведения.
«Однако данное обстоятельство не нашло подтверждения при рассмотрении уголовного дела в отношении приятеля в суде. Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде 100 часов обязательных работ», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото — nvk-online.ru
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