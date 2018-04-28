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У приморской пенсионерки с банковского счета украли миллион рублей
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Трамп и Меркель "проехались" по России

У приморской пенсионерки с банковского счета украли миллион рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Перед судом в Приморье предстанет местный житель, который обвиняется в мошенничестве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Как считает следствие, фигурант дела узнал о наличии у своей знакомой-пенсионерки крупной суммы денег, которые потерпевшая получила от продажи квартиры. Действуя из корыстных побуждений, мужчина решил совершить хищение данных денежных средств.
В результате пенсионерке был причинен материальный ущерб на сумму более одного миллиона рублей. После выяснения обстоятельств кредитная организация возместила потерпевшей похищенные деньги.
Отметим, что фигурантка дела нарушила избранную ей меру пресечения и скрылась от органа предварительного расследования, материалы дела в отношении нее были выделены в отдельное производство. В настоящее время женщина объявлена в федеральный розыск
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