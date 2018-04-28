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В Башкирии ревнивый муж убил трубой молодого соперника и скинул в котлован
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В Башкирии ревнивый муж убил трубой молодого соперника и скинул в котлован 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Пять лет назад в Башкирии ревнивый 56-летний мужчина убил трубой молодого соперника и скинул его тело в котлован. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
Следствие предъявило обвинение 56-летнему жителю Балтачевского района в совершении убийства. Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но в ходе взаимодействия сотрудников отдела криминалистики следственного управления с полицейскими МВД России по Балтачевскому району преступника установили. Им оказался 56-летний житель района. Вину в убийстве он признал.
По версии следствия, вечером 4 октября 2013 года компания распивала спиртное в одном из помещений в Балтачевском районе. Возник конфликт. Приревновав к жене молодого 22-летнего собутыльника, 56-летний мужчина схватил металлическую трубу и один раз ударил ею по его голове. Затем решил спрятать следы преступления. Скинул тело парня в находившийся рядом котлован и присыпал тело землей. Там оно и было потом обнаружено. А убийцу искали почти пять лет.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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