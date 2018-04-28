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Подросток, устроивший поножовщину в Башкирии, останется под стражей
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Подросток, устроивший поножовщину в Башкирии, останется под стражей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
УФА, 28 апр — РИА Новости. Верховный суд Башкирии в субботу оставил без изменений решение стерлитамакского суда об аресте подростка, устроившего поножовщину, сообщил журналистам адвокат Сергей Чирков.
Ученик коррекционного класса школы в башкирском Стерлитамаке 18 апреля утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.
Сам зачинщик был заключен под стражу решением стерлитамакского городского суда. Защита подростка обжаловала решение суда, пояснив, что мальчик болен, чувствует себя плохо и ему требуется медицинская помощь.
"Суд оставил без изменений решение суда города Стерлитамак", — сказал адвокат.
Сторона защиты требовала заменить содержание под стражей на домашний арест.
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