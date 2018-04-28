Подросток, устроивший поножовщину в Башкирии, останется под стражей

Ученик коррекционного класса школы в башкирском Стерлитамаке 18 апреля утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.

Сам зачинщик был заключен под стражу решением стерлитамакского городского суда. Защита подростка обжаловала решение суда, пояснив, что мальчик болен, чувствует себя плохо и ему требуется медицинская помощь.

"Суд оставил без изменений решение суда города Стерлитамак", — сказал адвокат.

Сторона защиты требовала заменить содержание под стражей на домашний арест.