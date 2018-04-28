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В Нижегородской области осужден мужчина, обвиняемый в совершении более тридцати краж
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В Нижегородской области осужден мужчина, обвиняемый в совершении более тридцати краж 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Следователями МО МВД России «Перевозский» доказана причастность 39-летнего жителя Арзамас к совершению 32 преступлений, связанных с незаконным проникновением в дома и хищения чужого имущества.
Установлено, что в период с октября 2016 года по 9 февраля 2017 года обвиняемый проникал в помещения и жилые дома, откуда похищал личное имущество и денежные средства собственников. Противоправные деяния мужчина совершал на территории Вадского, Дальнеконстантиновского, Перевозского, Большемурашкинского районов Нижегородской области.
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 380 000 рублей. Часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам.
Расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд для принятия решения.
Вадским районным судом Нижегородской области мужчине вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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