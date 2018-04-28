В Нижегородской области осужден мужчина, обвиняемый в совершении более тридцати краж

Следователями МО МВД России «Перевозский» доказана причастность 39-летнего жителя Арзамас к совершению 32 преступлений, связанных с незаконным проникновением в дома и хищения чужого имущества. Установлено, что в период с октября 2016 года по 9 февраля 2017 года обвиняемый проникал в помещения и жилые дома, откуда похищал личное имущество и денежные средства собственников. Противоправные деяния мужчина совершал на территории Вадского, Дальнеконстантиновского, Перевозского, Большемурашкинского районов Нижегородской области Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 380 000 рублей. Часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам. Расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд для принятия решения. Вадским районным судом Нижегородской области мужчине вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима