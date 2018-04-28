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Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Следователями УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавила Ирина Волк.
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