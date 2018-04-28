Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

«Следователями УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавила Ирина Волк.