Похитителей канализационных люков задержали в Курганинском районе

Молодым людям 22 и 20 лет грозит срок до 5 лет лишения свободы

Похитителей канализационных люков задержали в Курганинском районе.

В конце марта в местное отделение полиции поступило несколько заявлений от жителей и работников предприятий о пропажах канализационных люков и ливневых решеток.

Во время патрулирования улиц внимание сотрудников ППС привлекла иномарка с заляпанными грязью номерами. Кроме этого автомобиль был явно перегружен. Увидев полицейских, водитель и пассажир поспешили скрыться. Через несколько часов владелец вернулся за машиной, где и был задержан полицейскими. При осмотре багажника автомобиля правоохранители обнаружили часть похищенных ливневых решеток.

Выяснилось, что молодые люди 22 и 20 лет совершали кражи в ночное время суток. Похищенное сдавали в пункт приема металла в соседнем районе. Полицейскими установили 7 фактов их аналогичной противоправной деятельности. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.