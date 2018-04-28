Ещё
Похитителей канализационных люков задержали в Курганинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Похитителей канализационных люков задержали в Курганинском районе 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Молодым людям 22 и 20 лет грозит срок до 5 лет лишения свободы
Похитителей канализационных люков задержали в Курганинском районе.
В конце марта в местное отделение полиции поступило несколько заявлений от жителей и работников предприятий о пропажах канализационных люков и ливневых решеток.
Во время патрулирования улиц внимание сотрудников ППС привлекла иномарка с заляпанными грязью номерами. Кроме этого автомобиль был явно перегружен. Увидев полицейских, водитель и пассажир поспешили скрыться. Через несколько часов владелец вернулся за машиной, где и был задержан полицейскими. При осмотре багажника автомобиля правоохранители обнаружили часть похищенных ливневых решеток.
Выяснилось, что молодые люди 22 и 20 лет совершали кражи в ночное время суток. Похищенное сдавали в пункт приема металла в соседнем районе. Полицейскими установили 7 фактов их аналогичной противоправной деятельности. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Против молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы. С них взяли подписку о невыезде. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ-Кубань: последние новости
Житель Тихорецкого района подозревается в убийстве соседа Доверчивая жительница Славянского района отдала мошеннику 150 тысяч рублей Сочинец чудом не попал на самолет, потерпевший крушение в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост708
Трамп и Меркель «проехались» по России62
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО66
Россию назвали страной второго сорта178
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение