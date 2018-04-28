Молодым людям 22 и 20 лет грозит срок до 5 лет лишения свободы
Похитителей канализационных люков задержали в Курганинском районе.
В конце марта в местное отделение полиции поступило несколько заявлений от жителей и работников предприятий о пропажах канализационных люков и ливневых решеток.
Во время патрулирования улиц внимание сотрудников ППС привлекла иномарка с заляпанными грязью номерами. Кроме этого автомобиль был явно перегружен. Увидев полицейских, водитель и пассажир поспешили скрыться. Через несколько часов владелец вернулся за машиной, где и был задержан полицейскими. При осмотре багажника автомобиля правоохранители обнаружили часть похищенных ливневых решеток.
Выяснилось, что молодые люди 22 и 20 лет совершали кражи в ночное время суток. Похищенное сдавали в пункт приема металла в соседнем районе. Полицейскими установили 7 фактов их аналогичной противоправной деятельности. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Против молодых людей возбуждено уголовное дело. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы. С них взяли подписку о невыезде. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.