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Полиция задержала напавшего на пенсионера в Оренбурге
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Полиция задержала напавшего на пенсионера в Оренбурге 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в областном центре злоумышленник напал на пенсионера и похитил его сбережения.
По информации регионального управления МВД, мужчина проник в квартиру пенсионера, представившись сотрудником одной из организаций. Угрожая ножом, он похитил 17 тыс. рублей, принадлежавших потерпевшему.
После заявления в полицию начался розыск. Вскоре по подозрению в совершении разбойного нападения правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который признался, что совершил разбой ради денежной выгоды. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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