Полиция задержала напавшего на пенсионера в Оренбурге

Накануне в областном центре злоумышленник напал на пенсионера и похитил его сбережения.

По информации регионального управления МВД, мужчина проник в квартиру пенсионера, представившись сотрудником одной из организаций. Угрожая ножом, он похитил 17 тыс. рублей, принадлежавших потерпевшему.

После заявления в полицию начался розыск. Вскоре по подозрению в совершении разбойного нападения правоохранители задержали 35-летнего мужчину, который признался, что совершил разбой ради денежной выгоды. В отношении него возбуждено уголовное дело.