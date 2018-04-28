Ещё
Телефон Vertu за 360 тыс. руб. украли у посетительницы ресторана в центре столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Телефон Vertu за 360 тыс. руб. украли у посетительницы ресторана в центре столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Столичная полиция разыскивает подозреваемого в краже двух телефонов у женщины в Пресненском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, 27 апреля в полицию обратилась гражданка 1974 г. рождения. «Женщина заявила, что 13 марта текущего года она вместе с мужем ужинала в ресторане в Большом Патриаршем пер. Когда она находилась рядом с заведением, неизвестный похитил из кармана ее пальто телефоны iPhone 6+ стоимостью 30 тыс. руб. и Vertu Constellation в корпусе из титана со вставками из телячьей кожи — его стоимость составила 360 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.
Потерпевшая пояснила, что ранее в полицию не обращалась, поскольку сомневалась в том, что телефоны найдут, но спустя несколько недель все же решилась. В МВД возбудили уголовное дело о краже и приступили в розыску подозреваемого.
Агентство «Москва»: последние новости
Генпрокуратура против освобождения экс-директора «Гоголь-центра» А.Малобродского из СИЗО Столичная полиция задержала иностранца по обвинению в организации незаконной миграции Lexus стоимостью почти 7 млн руб. украли на западе столицы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост708
Трамп и Меркель «проехались» по России62
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО66
Россию назвали страной второго сорта178
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение