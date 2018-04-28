Телефон Vertu за 360 тыс. руб. украли у посетительницы ресторана в центре столицы

По данным ведомства, 27 апреля в полицию обратилась гражданка 1974 г. рождения. «Женщина заявила, что 13 марта текущего года она вместе с мужем ужинала в ресторане в Большом Патриаршем пер. Когда она находилась рядом с заведением, неизвестный похитил из кармана ее пальто телефоны iPhone 6+ стоимостью 30 тыс. руб. и Vertu Constellation в корпусе из титана со вставками из телячьей кожи — его стоимость составила 360 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.

Потерпевшая пояснила, что ранее в полицию не обращалась, поскольку сомневалась в том, что телефоны найдут, но спустя несколько недель все же решилась. В МВД возбудили уголовное дело о краже и приступили в розыску подозреваемого.