Молодая вологжанка попалась на изготовлении наркотиков

Дезоморфиновый притон на улице Можайского прикрыли полицейские Вологды . Квартира принадлежит 25-летней девушке.

О том, что вологжанка ведет асоциальный образ жизни, правоохранителям сообщили бдительные соседи. По их словам, девушка сама изготавливает дома дезоморфин, употреблять который к ней приходят друзья и знакомые. Когда полицейские пришли по указанному адресу, подозрения подтвердились.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , в момент задержания в квартире находилась сама владелица жилья и четверо ее гостей. Все были под воздействием наркотиков, а в квартире нашлись шприцы, посуда и другие приспособления для изготовления запрещенного вещества.

В отношении молодой наркоманки возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и хранение наркотических средств в значительном размере». Ей грозит до трех лет лишения свободы.