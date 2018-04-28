Ещё
Молодая вологжанка попалась на изготовлении наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Молодая вологжанка попалась на изготовлении наркотиков 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Дезоморфиновый притон на улице Можайского прикрыли полицейские Вологды. Квартира принадлежит 25-летней девушке.
О том, что вологжанка ведет асоциальный образ жизни, правоохранителям сообщили бдительные соседи. По их словам, девушка сама изготавливает дома дезоморфин, употреблять который к ней приходят друзья и знакомые. Когда полицейские пришли по указанному адресу, подозрения подтвердились.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в момент задержания в квартире находилась сама владелица жилья и четверо ее гостей. Все были под воздействием наркотиков, а в квартире нашлись шприцы, посуда и другие приспособления для изготовления запрещенного вещества.
В отношении молодой наркоманки возбудили уголовное дело по статье «Изготовление и хранение наркотических средств в значительном размере». Ей грозит до трех лет лишения свободы.
Вологда.рф: последние новости
Череповчанин сдал в металлолом коляску для собаки-инвалида Уставшая от истязаний череповчанка убила супруга одним ударом ножа Молодая вологжанка обманывала горожан по интернету
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост708
Трамп и Меркель «проехались» по России62
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО66
Россию назвали страной второго сорта178
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение