В Кирове осуждён молодой человек за уклонение от призыва на военную службу

Ленинский районный суд г. Кирова вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

В суде установлено, что в декабре 2016 года призывной комиссией отдела военного комиссариата молодой человек был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации

«Однако, в назначенный день в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и последующей отправки к месту прохождения военной службы не явился. В результате чего, не имея законных оснований для освобождения от службы, он уклонился от призыва», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

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