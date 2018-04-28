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В Кирове осуждён молодой человек за уклонение от призыва на военную службу
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В Кирове осуждён молодой человек за уклонение от призыва на военную службу 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ленинский районный суд г. Кирова вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
В суде установлено, что в декабре 2016 года призывной комиссией отдела военного комиссариата молодой человек был призван на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации.
«Однако, в назначенный день в отдел военного комиссариата для прохождения медицинского освидетельствования и последующей отправки к месту прохождения военной службы не явился. В результате чего, не имея законных оснований для освобождения от службы, он уклонился от призыва», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
Фото — news.ykt.ru
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