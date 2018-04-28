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Автомобиль ценой в семь миллионов угнали на западе Москвы
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Автомобиль ценой в семь миллионов угнали на западе Москвы 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Lexus LX‐570, стоящий на Мичуринском проспекте, приглянулся угонщикам. О краже автомобиля ценой без малого в семь миллионов заявил его хозяин, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка.
Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19 по 27 апреля по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX-570  — источник.
Владелец автомобиля сообщил, что приобрел машину за 6,85 миллиона рублей. В российском интернет-представительстве автопроизводителя цена на эту модель начинается от шести миллионов. Полиция занялась расследованием угона. Идут оперативно-следственные мероприятия, добавил источник.
Продажи новых легковых, а также легких коммерческих машин на российском рынке за март 2018 года увеличились на 13,9%. Всего в России в марте реализовали около 157,3 тысячи новых автомобилей. Это на 19,2 тысячи больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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