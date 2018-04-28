Автомобиль ценой в семь миллионов угнали на западе Москвы

Lexus LX‐570, стоящий на Мичуринском проспекте, приглянулся угонщикам. О краже автомобиля ценой без малого в семь миллионов заявил его хозяин, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка.

Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19 по 27 апреля по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus LX-570 — источник.

Владелец автомобиля сообщил, что приобрел машину за 6,85 миллиона рублей. В российском интернет-представительстве автопроизводителя цена на эту модель начинается от шести миллионов. Полиция занялась расследованием угона. Идут оперативно-следственные мероприятия, добавил источник.