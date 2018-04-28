Более миллиона рублей похитили со счёта пенсионерки в Приморье

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на У., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, фигурант, узнав о наличии у его знакомой (являвшейся пенсионеркой), крупной суммы, вырученной от продажи квартиры, решил совершить хищение денежных средств.

С этой целью он вступил в сговор с работницей одного из отделений банка, имеющей доступ к счетам клиентов. Используя логин и пароль, которые стали известны второй соучастнице в связи с занимаемой должностью, на протяжении нескольких месяцев 2017 года они осуществляли переводы денежных средств с расчетного счета потерпевшей на банковские карты, находящиеся в пользовании злоумышленников.

В результате таких действий пенсионерке причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей. После произошедшего банк возместил потерпевшей похищенные у нее денежные средства.