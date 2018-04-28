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Более миллиона рублей похитили со счёта пенсионерки в Приморье
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Более миллиона рублей похитили со счёта пенсионерки в Приморье 

Prim.News 1 час назад
Возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой города Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на У., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, фигурант, узнав о наличии у его знакомой (являвшейся пенсионеркой), крупной суммы, вырученной от продажи квартиры, решил совершить хищение денежных средств.
С этой целью он вступил в сговор с работницей одного из отделений банка, имеющей доступ к счетам клиентов. Используя логин и пароль, которые стали известны второй соучастнице в связи с занимаемой должностью, на протяжении нескольких месяцев 2017 года они осуществляли переводы денежных средств с расчетного счета потерпевшей на банковские карты, находящиеся в пользовании злоумышленников.
В результате таких действий пенсионерке причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млн рублей. После произошедшего банк возместил потерпевшей похищенные у нее денежные средства.
Уголовное дело в отношении гр-на У. в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Учитывая, что вторая фигурантка нарушила ранее избранную ей меру пресечения и скрылась от органа предварительного расследования, материалы дела в отношении нее выделены в отдельное производство, женщина объявлена в федеральный розыск, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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