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Череповчанин сдал в металлолом коляску для собаки-инвалида
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Череповчанин сдал в металлолом коляску для собаки-инвалида 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Многократно судимый мужчина без определённого места жительства оставил без средства передвижения собаку-инвалида. Он украл специальное приспособление, сдал его в металлолом, а деньги пропил.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, с заявлением о пропаже в полицию обратилась владелица больной собаки. Женщина рассказала, что, вернувшись с прогулки, отнесла домашнее животное в квартиру, а коляску оставила у подъезда. Через пару минут приспособления для четвероногого инвалида уже не было. Хозяйка собаки сама провела расследование и отправилась в ближайший пункт приема металла. Там она нашла детали знакомого устройства, после чего пошла писать заявление в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», а вскоре нашли и вора. Им оказался 40-летний череповчанин. Мужчина неоднократно судим и не имеет постоянного места жительства. Он сознался, что увидел у подъезда коляску и сдал ее в пункт приема металла. На вырученные деньги купил алкоголь.
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