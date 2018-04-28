Череповчанин сдал в металлолом коляску для собаки-инвалида

Многократно судимый мужчина без определённого места жительства оставил без средства передвижения собаку-инвалида. Он украл специальное приспособление, сдал его в металлолом, а деньги пропил.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , с заявлением о пропаже в полицию обратилась владелица больной собаки. Женщина рассказала, что, вернувшись с прогулки, отнесла домашнее животное в квартиру, а коляску оставила у подъезда. Через пару минут приспособления для четвероногого инвалида уже не было. Хозяйка собаки сама провела расследование и отправилась в ближайший пункт приема металла. Там она нашла детали знакомого устройства, после чего пошла писать заявление в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», а вскоре нашли и вора. Им оказался 40-летний череповчанин. Мужчина неоднократно судим и не имеет постоянного места жительства. Он сознался, что увидел у подъезда коляску и сдал ее в пункт приема металла. На вырученные деньги купил алкоголь.