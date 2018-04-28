Ещё
В Красноярском крае полицейские вынесли из пожара спящую девушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

В Красноярском крае полицейские вынесли из пожара спящую девушку 

АиФ Красноярск 32 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В г. Минусинске во время пожара в одном из многоквартирных домов полицейские и пожарные эвакуировали 14 человек, сообщают в МВД по Красноярскому краю.
Одна из жительниц домов спала, когда случился пожар. Её обнаружили инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Минусинский» старший лейтенант полиции Александр Черкашин и лейтенант полиции Сергей Балуйков при обходе квартир. Она не приходила в сознание и полицейским пришлось вынести её на руках. Также из другой квартиры инспекторы вывели пожилую женщину. К этому моменту подоспели сотрудники МЧС. Вместе с ними полицейские эвакуировали порядка 14 человек.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске инспектора ГУФСИН подозревают в получении взятки коньяком В Красноярском крае будут судить сотрудников ГУФСИН за избиение осуждённых В Красноярске мужчина разбился при падении с высоты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост582
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт75
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»236
Майские пенсии доставят по особому графику146
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение