В Красноярском крае полицейские вынесли из пожара спящую девушку 

В г. Минусинске во время пожара в одном из многоквартирных домов полицейские и пожарные эвакуировали 14 человек, сообщают в МВД по Красноярскому краю.
Одна из жительниц домов спала, когда случился пожар. Её обнаружили инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Минусинский» старший лейтенант полиции Александр Черкашин и лейтенант полиции Сергей Балуйков при обходе квартир. Она не приходила в сознание и полицейским пришлось вынести её на руках. Также из другой квартиры инспекторы вывели пожилую женщину. К этому моменту подоспели сотрудники МЧС. Вместе с ними полицейские эвакуировали порядка 14 человек.