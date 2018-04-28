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За убийство в караоке-клубе пермяка приговорили в исправительным работам
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За убийство в караоке-клубе пермяка приговорили в исправительным работам 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми вынесли приговор местному жителю, виновному в «Причинении смерти по неосторожности».
Пресс-служба Ленинского районного суда Перми сообщает, что конфликт между обвиняемым и потерпевшим произошёл осенью 2017 года в одном из караоке-клубов в Ленинском районе Перми. Мужчины в момент ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения.
Сначала была словесная перепалка, потом подсудимый нанёс потерпевшему один удар в голову. Мужчина упал, ударился головой об пол и получил закрытую черепно-мозговую травму, а через несколько дней скончался в больнице.
Экспертиза установила, что полученная травма стала причиной смерти потерпевшего.
«Приговором суда подсудимый был признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 10 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства с отбыванием наказания по основному месту работы», — сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми.
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