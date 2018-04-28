Очередное нападение на китайскую школу потрясло мир

Китае было совершено нападение с ножом на группу школьников. Молодой преступник ранил 12 детей, семеро из них погибли, сообщает "BBC News" . Массовое убийство произошло в уезде Мичжи, провинция Шэньси, после уроков, когда дети возвращались домой. Подозреваемым является бывший ученик школы. Полиция предполагает, что убийство было совершено из мести, поскольку подозреваемый подвергался издевательствам со стороны сверстников. В школе учились дети от 12 до 15 лет, возраст жертв неизвестен. Случаи школьной агрессии постоянно совершаются на всех континентах. Самые тяжёлые нападения происходят, как правило, в США , где разрешено свободное владение огнестрельным оружием.

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