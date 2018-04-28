Lexus стоимостью почти 7 млн руб. украли на западе столицы

В ночь на 27 апреля полиции поступила информация о краже машины на Мичуринском проспекте, д. 80. «Оперативники выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил автомобиль Lexus LX 570, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 6 млн 850 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность подозреваемого.