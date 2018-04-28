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Lexus стоимостью почти 7 млн руб. украли на западе столицы
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Lexus стоимостью почти 7 млн руб. украли на западе столицы 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
В столичном районе Очаково-Матвеевское похищена иномарка стоимостью почти 7 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
В ночь на 27 апреля полиции поступила информация о краже машины на Мичуринском проспекте, д. 80. «Оперативники выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил автомобиль Lexus LX 570, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 6 млн 850 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.
По данному факту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность подозреваемого.
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