В Павловске у 90-летней пенсионерки сразбойничавшие «соцработники» похитили 1,4 миллиона рублей

Сотрудники полиции Пушкинского района принимают меры к раскрытию разбойного нападения на пенсионерку в Павловске, в результате которого женщина лишилась значительной денежной суммы.

Как стало известно, накануне пятеро злоумышленников, представившись соцработниками, проникли в частный дом на улице Красного Курсанта. Там они при помощи тюля и шарфа связали 90-летнюю хозяйку, а затем, обыскав помещение, обнаружили в ящике дивана 1,4 миллиона рублей. Прихватив вдобавок мобильный телефон, нападавшие скрылись.