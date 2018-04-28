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В Павловске у 90-летней пенсионерки сразбойничавшие «соцработники» похитили 1,4 миллиона рублей
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В Павловске у 90-летней пенсионерки сразбойничавшие «соцработники» похитили 1,4 миллиона рублей 

Интересант 1 час назад
Сотрудники полиции Пушкинского района принимают меры к раскрытию разбойного нападения на пенсионерку в Павловске, в результате которого женщина лишилась значительной денежной суммы.
Как стало известно, накануне пятеро злоумышленников, представившись соцработниками, проникли в частный дом на улице Красного Курсанта. Там они при помощи тюля и шарфа связали 90-летнюю хозяйку, а затем, обыскав помещение, обнаружили в ящике дивана 1,4 миллиона рублей. Прихватив вдобавок мобильный телефон, нападавшие скрылись.
Возбуждено уголовное дело, полиция ищет разбойников, заверили сегодня в петербургском главке МВД РФ.
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