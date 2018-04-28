Нижегородские экс-полицейские предстанут перед судом за получение взятки

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела против бывших полицейских, которые обвиняются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, двое оперуполномоченных отдела полиции на постоянной основе получали взятки от генерального директора фирмы.

«На протяжении нескольких лет руководитель фирмы осуществлял неправомерную деятельность в экономической сфере. За незаконное вознаграждение сотрудники полиции закрывали глаза на преступную деятельность нарушителя и не предприняли никаких мер к ее пресечению. За последний год за свое пособничество правоохранители получили более 200 000 рублей», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.

В отношении полицейский было возбуждено уголовное дело за получение взятки. В настоящий момент оно направлено в суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.