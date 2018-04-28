Ещё
Нижегородские экс-полицейские предстанут перед судом за получение взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Нижегородские экс-полицейские предстанут перед судом за получение взятки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела против бывших полицейских, которые обвиняются в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно данным надзорного ведомства, двое оперуполномоченных отдела полиции на постоянной основе получали взятки от генерального директора фирмы.
«На протяжении нескольких лет руководитель фирмы осуществлял неправомерную деятельность в экономической сфере. За незаконное вознаграждение сотрудники полиции закрывали глаза на преступную деятельность нарушителя и не предприняли никаких мер к ее пресечению. За последний год за свое пособничество правоохранители получили более 200 000 рублей», — сообщил представитель пресс-службы ведомства.
В отношении полицейский было возбуждено уголовное дело за получение взятки. В настоящий момент оно направлено в суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Экс-архитектора Первоуральска оставили за решеткой СК просит перевести под домашний арест экс-директора «Гоголь-центра» Якутский горсуд оштрафовал мигранта за сокрытие информации о знакомом-экстремисте
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост717
Трамп и Меркель «проехались» по России69
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО71
Россию назвали страной второго сорта217
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение