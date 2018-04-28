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На Ямале задержали банду, продававшую мигрантам поддельные документы
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На Ямале задержали банду, продававшую мигрантам поддельные документы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО пресечена деятельность по организации незаконной миграции на территории города и подделке за денежное вознаграждение документов, дающих право временно проживать на территории России, сообщается на сайте МВД по региону.
В Ноябрьске Ямало-Ненецкого АО полицейские задержали преступную группу, которая под видом юридической фирмы продавала липовые документы мигрантам. Офис юрфирмы располагался через дорогу от здания ОМВД, а клиентов члены группы находили непосредственно в коридорах миграционной службы.
«Большое количество денежных средств они получали за подделку документов, которые необходимы иностранцам для отчёта в отделе по вопросам миграции», — пояснил сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью журналистам. В частности, злоумышленники готовили справки 2-НДФЛ и трудовые договоры с ненастоящими компаниями.
Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли печати, бланки и оргтехнику. Липовые документы задержанные готовили тут же. Фирма работала по предоплате, предоставляя взамен квитанцию с печатью, передаёт «Ноябрьск24».
Основными клиентами юрфирмы становились приезжие из Таджикистана, Узбекистана, Украины и Азербайджана.
В ходе проведения обысков по месту жительства у членов группы изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, записные книжки, электронные носители памяти, печати и бланки.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» (п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ).
В ходе допроса злоумышленники дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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