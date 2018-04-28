В Реутове задержали двоих подозреваемых в квартирной краже

Как пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова , установлено, что злоумышленники, повредив замок входной двери, незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов по Юбилейному проспекту в городском округе Реутов, откуда похитили денежные средства и ювелирные украшения.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны. В ходе личного досмотра у одного из правонарушителей обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также отвертки, слесарные инструменты и набор отмычек, используемых при совершении преступления», — сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники проводят дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.