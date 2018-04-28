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В Реутове задержали двоих подозреваемых в квартирной краже
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В Реутове задержали двоих подозреваемых в квартирной краже 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали двоих мужчин, подозреваемых в совершении кражи в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Как пояснила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлено, что злоумышленники, повредив замок входной двери, незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов по Юбилейному проспекту в городском округе Реутов, откуда похитили денежные средства и ювелирные украшения.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны. В ходе личного досмотра у одного из правонарушителей обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также отвертки, слесарные инструменты и набор отмычек, используемых при совершении преступления», — сказала Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники проводят дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.
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