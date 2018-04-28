В отношении протаранившего полицейский автомобиль в Казани возбуждено второе дело

Второе уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего Артура Сатрудинова — водителя BMW, протаранившего полицейскую машину в районе Московского рынка накануне. В результате аварии погиб инспектор ДПС , еще один инспектор получил травмы и находится в больнице.

По предварительной версии, в момент аварии Сатрудинов был в состоянии опьянения. «Казанский репортер» ранее публиковал видео допроса фигуранта, а также кадры самой аварии. Сегодня суд должен принять решение об аресте водителя.