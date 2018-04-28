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В отношении протаранившего полицейский автомобиль в Казани возбуждено второе дело
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В отношении протаранившего полицейский автомобиль в Казани возбуждено второе дело 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Реальное время
Второе уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего Артура Сатрудинова — водителя BMW, протаранившего полицейскую машину в районе Московского рынка накануне. В результате аварии погиб инспектор ДПС, еще один инспектор получил травмы и находится в больнице.
Новое уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Ранее подобное требование к СУ СКР по РТ выдвинула прокуратура.
По предварительной версии, в момент аварии Сатрудинов был в состоянии опьянения. «Казанский репортер» ранее публиковал видео допроса фигуранта, а также кадры самой аварии. Сегодня суд должен принять решение об аресте водителя.
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