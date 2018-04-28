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В Реутове задержаны подозреваемые в квартирной краже
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В Реутове задержаны подозреваемые в квартирной краже 

Вести Подмосковья 24 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
Сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 38 и 39 лет, которых подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«Установлено, что злоумышленники, повредив замок входной двери, незаконно проникли в квартиру, расположенную в одном из домов по ул. Юбилейный проспект г.о. Реутов, откуда похитили денежные средства и ювелирные украшения», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны. В ходе личного досмотра у одного из правонарушителей обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также отвертки, слесарные инструменты и набор отмычек, используемых при совершении преступления», — рассказала Татьяна Петрова.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские проводят мероприятия по выявлению дополнительных
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