В Реутове задержаны подозреваемые в квартирной краже

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 38 и 39 лет, которых подозревают в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны. В ходе личного досмотра у одного из правонарушителей обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также отвертки, слесарные инструменты и набор отмычек, используемых при совершении преступления», — рассказала Татьяна Петрова.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проводят мероприятия по выявлению дополнительных