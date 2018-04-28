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В Тазовском районе за растрату 16 миллионов осужден директор местного телеканала
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В Тазовском районе за растрату 16 миллионов осужден директор местного телеканала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Тазовский районный суд признал директора местного телеканала «Студия Факт» виновным в растрате 16 миллионов рублей, выделенных в качестве целевых средств. Дело было отправлено на новое рассмотрение по решению суда округа, который в декабре 2017 года отменил ему оправдательный приговор.
«В судебном заседании государственным обвинителем были представлены исчерпывающие доказательства причастности Р. к хищению бюджетных денежных средств, на основании которых 20.04.2018 Тазовский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе окружной прокуратуры.
Кроме того, с осужденного в бюджет муниципалитета взыскано более 16 миллионов рублей.
Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки в мае 2015 года. Согласно материалам дела, с февраля 2011 года по декабрь 2013 года директор «Студия факт» по завышенным ценам заключал договоры на трансляцию программ с ООО «Факт». Таким образом, бюджету Тазовского района был причинен ущерб в 16 миллионов рублей.
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