Якутский горсуд оштрафовал мигранта за сокрытие информации о знакомом-экстремисте

Уроженец Таджикистана Махмадсафар Мухриддини осужден за несообщение о преступлении. Якутский городской суд приговорил его к штрафу.

Иностранец прибыл в Якутск на заработки. Он работал охранником на одном из дачных участков, сообщает ИА YakutiaMedia. В 2016 году мигрант познакомился с уроженцем Таджикистана, также подрабатывавшим охранником в частном секторе. При беседе с земляком Мухриддини обнаружил, что тот пропагандирует террористическую идеологию и распространяет в интернете экстремистские материалы, в том числе оправдывающие и поддерживающие терроризм.

Мухриддини решил скрыть данные факты и не сообщил правоохранительным органам о знакомстве со сторонником «Исламское государство» (террористическая организация деятельность которой запрещена на территории РФ ).

Гражданина Таджикистана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Его приговорили к штрафу.

Суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном.