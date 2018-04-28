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Якутский горсуд оштрафовал мигранта за сокрытие информации о знакомом-экстремисте
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Якутский горсуд оштрафовал мигранта за сокрытие информации о знакомом-экстремисте 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Уроженец Таджикистана Махмадсафар Мухриддини осужден за несообщение о преступлении. Якутский городской суд приговорил его к штрафу.
Иностранец прибыл в Якутск на заработки. Он работал охранником на одном из дачных участков, сообщает ИА YakutiaMedia. В 2016 году мигрант познакомился с уроженцем Таджикистана, также подрабатывавшим охранником в частном секторе. При беседе с земляком Мухриддини обнаружил, что тот пропагандирует террористическую идеологию и распространяет в интернете экстремистские материалы, в том числе оправдывающие и поддерживающие терроризм.
Мухриддини решил скрыть данные факты и не сообщил правоохранительным органам о знакомстве со сторонником «Исламское государство» (террористическая организация деятельность которой запрещена на территории РФ).
Гражданина Таджикистана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Его приговорили к штрафу.
Суд учел полное признание вины и раскаяние в содеянном.
«ФедералПресс» напоминает, в марте в Дальневосточный военный окружной суд было направлено уголовное дело против мужчины, обвиняемого в содействии террористической деятельности. По данным следствия, он склонил двух жителей Якутска к выезду в Сирию для участия в деятельности «Исламского государства».
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