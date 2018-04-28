Вечером на улице в Березниках ревнивец едва не зарезал мужчину

Житель Березников из ревности чуть не зарезал местного жителя. «По подозрению в тяжком преступлении задержали ранее судимого за кражу 34-летнего мужчину. Предварительно установлено, что вечером возле дома по улице Островского он в ходе внезапно возникшей ссоры на почве ревности ударил ножом 35-летнего местного жителя», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю Раненого в грудь мужчину увезли в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Ревнивца поместили в изолятор временного содержания.