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Вечером на улице в Березниках ревнивец едва не зарезал мужчину
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Вечером на улице в Березниках ревнивец едва не зарезал мужчину 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Березников из ревности чуть не зарезал местного жителя.
«По подозрению в тяжком преступлении задержали ранее судимого за кражу 34-летнего мужчину. Предварительно установлено, что вечером возле дома по улице Островского он в ходе внезапно возникшей ссоры на почве ревности ударил ножом 35-летнего местного жителя», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Раненого в грудь мужчину увезли в больницу. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Ревнивца поместили в изолятор временного содержания.
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