В Усолье-Сибирском полицейские раскрыли кражу по горячим следам 

Несколько часов понадобилось оперативникам для того чтобы установить и задержать подозреваемого в краже денежных средств.
Накануне в дежурную часть
Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местного жителя о том, что у него похищены 8 тысяч рублей.
Установлено, что 36-летний мужчина,
водитель службы такси, после своего рабочего дня обнаружил пропажу
выручки. Наличные деньги находились в автомобиле, в подлокотнике кресла,
а потом исчезли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
стражи порядка установили возможную причастность к данному происшествию
одного из пассажиров. По предварительной информации, мужчина выбрал
момент, когда таксист выходил из автомобиля и похитил чужие деньги.
В совершении кражи подозревается
52-летний ранее судимый местный житель. К слову, в момент совершения
хищения он находился в нетрезвом состоянии.
В этот же день сотрудники уголовного
розыска задержали подозреваемого, деньги потратить он не успел. 8 тысяч
вернули потерпевшему.
По данному факту следователем возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.