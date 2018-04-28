В Усолье-Сибирском полицейские раскрыли кражу по горячим следам

Несколько часов понадобилось оперативникам для того чтобы установить и задержать подозреваемого в краже денежных средств.

Накануне в дежурную часть

Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от местного жителя о том, что у него похищены 8 тысяч рублей.

Установлено, что 36-летний мужчина,

водитель службы такси, после своего рабочего дня обнаружил пропажу

выручки. Наличные деньги находились в автомобиле, в подлокотнике кресла,

а потом исчезли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий

стражи порядка установили возможную причастность к данному происшествию

одного из пассажиров. По предварительной информации, мужчина выбрал

момент, когда таксист выходил из автомобиля и похитил чужие деньги.

В совершении кражи подозревается

52-летний ранее судимый местный житель. К слову, в момент совершения

хищения он находился в нетрезвом состоянии.

В этот же день сотрудники уголовного

розыска задержали подозреваемого, деньги потратить он не успел. 8 тысяч

вернули потерпевшему.

По данному факту следователем возбуждено

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Санкция статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.