Ещё
В Усолье-Сибирском полицейские раскрыли кражу по горячим следам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В Усолье-Сибирском полицейские раскрыли кражу по горячим следам 

Хот 44 минуты назад
Фото: Хот
Несколько часов понадобилось оперативникам для того чтобы установить и задержать подозреваемого в краже денежных средств.
Накануне в дежурную часть
Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение от  местного жителя о том, что у него похищены 8 тысяч рублей.
Установлено, что 36-летний мужчина,
водитель службы такси, после своего рабочего дня обнаружил пропажу
выручки. Наличные деньги находились в автомобиле, в подлокотнике кресла,
а потом исчезли.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий
стражи порядка установили возможную причастность к данному происшествию
одного из пассажиров. По предварительной информации, мужчина выбрал
момент, когда таксист выходил из автомобиля и похитил чужие деньги.
В совершении кражи подозревается
52-летний ранее судимый местный житель. К слову, в момент совершения
хищения он находился в нетрезвом состоянии.
В этот же день сотрудники уголовного
розыска задержали подозреваемого, деньги потратить он не успел. 8 тысяч
вернули потерпевшему.
По данному факту следователем возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2  статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Санкция статьи предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.
Хот: последние новости
В Черемхово сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбой 21 Апреля 12:00 В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж В Иркутской области полицейские пресекли деятельность группы нелегальных рубщиков леса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост715
Трамп и Меркель «проехались» по России64
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО69
Россию назвали страной второго сорта212
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт81
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение